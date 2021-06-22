Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serilerinin ikinci maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan 4 takım yarı finale yükseldi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Beşiktaş HDI Sigorta, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 72-66 yendi.
Diğer karşılaşmalarda 1907 Fenerbahçe, Bağcılar Belediyespor'u 82-60, Galatasaray, Gazişehir Gaziantep'i 81-71, İzmir Büyükşehir Belediyesi de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 60-51 mağlup etti.
Serilerde 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe, Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yarı finale çıkmaya hak kazandı.
3 maç üzerinden oynanacak yarı final serileri, aynı salonda 24 Haziran Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray ve Beşiktaş HDI Sigorta-1907 Fenerbahçe müsabakalarıyla başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalistleri belli oldu - Son Dakika Spor