Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı

Günün ikinci maçında ise 1907 Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş HDI Sigorta, rakibini 67-62 yenip seride 1-0 öne geçti.

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