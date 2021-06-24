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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı

24.06.2021 17:19
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Galatasaray karşılaştı. İzmir ekibi zorlu mücadeleden 73-67 galip ayrılarak seriyi 1-0'a getirdi.

Günün ikinci maçında ise 1907 Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş HDI Sigorta, rakibini 67-62 yenip seride 1-0 öne geçti.

Yarı final serisinin ikinci müsabakaları yarın aynı salonda oynanacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı

Basketbol Süper Ligi, Tekerlekli Sandalye, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı - Son Dakika Spor


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