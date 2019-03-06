Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Yolcusu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Yolcusu

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 7-10 Mart 2019 tarihlerinde İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenecek Avrupa Ligi-2'de bir kez daha sahne alacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Yolcusu, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 7-10 Mart 2019 tarihlerinde İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenecek Avrupa Ligi-2'de bir kez daha sahne alacak. Mavi-beyazlı ekipte ilk hedef, eleme grubunu geçerek İspanya'daki finallere kalmak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ülkemizi bir kez daha Avrupa'da temsil edecek. Avrupa Ligi-2'de sahne alacak ekip, 7-10 Mart 2019 tarihlerinde İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenecek şampiyonada öncelikle finallere kalmayı ve yine Avrupa'da derece yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi-3'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarı finale kadar yükseldiği turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

PDM Treviso takımının ev sahipliğindeki şampiyonada Fransa'dan Toulouse IC, Hollanda'dan SC Devedo, İspanya'dan ise Mideba Exstremadura yer alacak. Yeniden Avrupa arenasında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Antrenör Erdinç Kılıç, "Ligde şu anda ilk üç içerisindeyiz. Avrupa Ligi-2'de önce İtalya'daki eleme gurubunu lider bitirmek ve İspanya'da oynanacak olan final serisine kalmak istiyoruz. Takımımız, bunu başaracak güce ve inanca sahip" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

İtalya, basketbol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


NATO'nun ABD'li Komutanından Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi!

Avrupa Liginde Son 16 Turu Yarın Başlayacak Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Konuk Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]