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Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

6 saat önce

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Basketbolcular, Çebi'ye imzalı forma hediye etti.


Beşiktaş'ın en başarılı branşlarından birisi olarak dikkat çeken Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Takım oyuncularının yanı sıra, Genel Menajer Erdem Göksel, İdari Menajer Handan Karatekin, Antrenör-Oyuncu Kaan Dalay, Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte statta bulunan ofisinde bir araya geldi. Ziyarette Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar da yer aldı.


Başkan Çebi, takımın başarısıyla gurur duyduğunu oyunculara iletirken, basketbol takımı da Ahmet Nur Çebi'ye imzalı forma hediye etti. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, basketbol, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
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