Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın - Son Dakika Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Ligin 8. haftasında deplasmanda Erzurum Gençlik takımını 55-46 mağlup ederek galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan dolayı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını tebrik etti. Cücemen, "8'de 8 yaparak play-off yolunda büyük avantaj yakalayan tekerlekli basketbol takımımızı kutlar başarılarının devamını dilerim. Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak göğsümüzü kabartmıştır. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti
Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:15:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]