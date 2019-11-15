Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Şanlıurfa maçına hazırlanıyor
Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Şanlıurfa maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Şanlıurfa maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Erzurum Gençlikspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Pazar günü saat 11: 00'da karşılaşacağı Şanlıurfa maçına kenetlendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Şanlıurfa maçına hazırlanıyor, System.String[]

Erzurum Gençlik spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Pazar günü saat 11: 00'da karşılaşacağı Şanlıurfa maçına kenetlendi. Antrenör Ali Ekber Erol, "Bu kez olacak, taraftarımızın da desteği ile galip geleceğiz" dedi.


Şehit İlyas Kaya Bedensel Engelliler 3. Lig Basketbol Müsabakaları 4. hafta maçında Pazar günü saat 11: 00'da Atatürk Üniversitesi Spor Salonu'nda Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Erzurum ekibi galibiyete odaklandı.


Mavi-beyazlı basketbolcular, Antrenör Ali Ekber Erol yönetiminde son hazırlığını Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yaptı. Potanın tekerlekli sandalye kartalları, galibiyet için ant içti. Antrenör Ali Ekber Erol, "Ligin yeni ekibiyiz. Kıl payı ile maçlar kaybettik. Artık kazanma zamanı. Bu kez seyircimizin de desteği ile galip geleceğiz" dedi.


Erzurum Gençlik Spor Kulüp Başkanı Bülent Tilkidöğen de Pazar günü saat 11: 00'de Atatürk Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadeleye tüm Erzurumlu spor severleri davet etti.


Erzurum ekibinin kadrosunda Sönmez Durmaz, Muhsin Şengül, Engin Gül, Ramazan Çelik, Sebahatin Demirtaş, M. Alihan Çıldan, Furkan Karaduman, M. Yasin Koç, Vedat Gül, Gülçin Bentoğlu ve M. Arda Ebren yer alıyor. - ERZURUM

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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