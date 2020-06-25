Tekerlekli Sandalye Basketbol takımından Vali Gürel'e ziyaret

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig A Grubu'nda mücadele eden ve grubu namağlup lider tamamlayarak 2. Lige yükselen Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Gökçe, Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcularından oluşan heyet, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'inde hazır bulunduğu ziyarette Başkan Gökçe, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının ev sahibi olarak Karabük'te oynadığı müsabakaları yakından takip eden Vali Gürel'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, gösterdikleri başarılardan dolayı takımı tebrik eden Gürel, 2. Lig'de de aynı başarıyı göstereceklerine yürekten inandığını ifade ederek, "Her zaman sizlerin yanındayız, desteğimiz tamdır. Engelli vatandaşlarımızın sportif faaliyetlerde bulunmaları, sosyal hayatın içinde olmaları son derece önemli, sizlere başarılar diliyorum. Karabüklü hemşehrilerimin sizleri ve takımımızı hem maddi hem de manevi olarak destekleyeceklerinden eminim" dedi. - KARABÜK