Tekerlekli sandalye basketbolda milliler, Paris yolunda ilk engeli kayıpsız geçmek istiyor - Son Dakika
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Tekerlekli sandalye basketbolda milliler, Paris yolunda ilk engeli kayıpsız geçmek istiyor

08.06.2022 12:26

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na vize alma hedefi doğrultusunda ilk sınavını Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B Grubu maçlarında verecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na vize alma hedefi doğrultusunda ilk sınavını Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B Grubu maçlarında verecek.

Yalova'da kampa giren ay-yıldızlılar, 90. Yıl Spor Salonu'ndaki çalışmalarını 10 Haziran'da tamamlayıp 15- 21 Haziran'daki şampiyona için başkent Saraybosna'ya hareket edecek.

Milliler, rakipleri Çekya ve Yunanistan'ı yenerek A Grubu'na yükselmeyi, bu grubu da lider bitirerek Paris vizesi almayı hedefliyor.

Başantrenör Remzi Sedat İncesu, AA muhabirine, kamp çalışmaları için tekerlekli sandalye basketbola yatırım yapan kentleri tercih ettiklerini söyledi.

Bosna Hersek'ten grup birincisi olarak dönmek istediklerini belirten İncesu, "Geçen sene Kovid-19 vakaları nedeniyle B Ligi'ne düştük ama biz A Ligi'nin şampiyonuyuz. Bunu bir geçiş süreci olarak algılayıp, şampiyonluk kazanıp A Ligi'ndeki yerimize ve asıl hedeflerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Şu an kadroda 16 sporcunun bulunduğunu aktaran İncesu, Kovid-19 testlerinde sporculardan pozitif çıkması durumuna göre 35 kişilik oyuncu havuzundan faydalanarak takımı hazır tutacaklarını dile getirdi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini vurgulayan İncesu, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da asıl hedefimiz 2023'te Hollanda Rotterdam'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Grubu maçları. İngiltere, Almanya gibi takımların olduğu yerde asıl hedefimiz yine şampiyonluk. Çünkü o şampiyonada 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gidecek takımlar belirlenecek. Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu da hedefliyoruz. Biz bugünden hazırlanmaya başladık. Şimdiden 2023, 2024 programlarımızı yapıyoruz. ABD, İngiltere gibi birçok ülkeyle temasa geçtik. Hem onları davet ettik hem de onların katılacağı turnuvalar için şimdiden programlarımızı yapmaya başladık."

Sporcular başarıdan emin

Takım kaptanı İsmail Ar ise kamp sürecinin eğlenceli geçtiğini anlattı.

Şampiyonaya güzel bir ortamda hazırlandıklarını ifade eden İsmail Ar, "B Grubu, hiçbir zaman Türk Milli Takımı'nın oynayacağı bir turnuva değil. Kariyerimde ilk defa oynayacağım. Kolay bir şekilde o basamağı geçeceğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz önümüzdeki sene oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Daha sonra da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk. Bunun için burada ilk startı verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Deniz Acar, takıma yeni katılan arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladıklarını belirtti.

Sürekli zirveyi hedeflediklerini aktaran Deniz Acar, nihai hedef olarak Paris'te Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu elde ederek İstiklal Marşı'nı dinletmek istediklerini kaydetti.

Ferit Gümüş, yorucu bir lig sezonundan sonra Yalova kampına başladıklarına değinerek, "Çok güzel, aktif, hareketli genç oyuncularla çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bosna Hersek'e iyi hazırlanacağımızı ve orada kesinlikle şampiyon olup ülkemize döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet Ertürk de daha önce genç milli takımlarda yer alan oyuncularla yeni bir oluşuma gittiklerini, bu kadroyla hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Tekerlekli sandalye basketbolda milliler, Paris yolunda ilk engeli kayıpsız geçmek istiyor
Tekerlekli sandalye basketbolda milliler, Paris yolunda ilk engeli kayıpsız geçmek istiyor
Tekerlekli sandalye basketbolda milliler, Paris yolunda ilk engeli kayıpsız geçmek istiyor
Tekerlekli sandalye basketbolda milliler, Paris yolunda ilk engeli kayıpsız geçmek istiyor

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Kaynak: AA

Paris, Güncel, Son Dakika

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