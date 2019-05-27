Son Dakika Haberleri: Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli sandalye basketbolu

3 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Güney Afrika'yı 48-25 yendi.

Tekerlekli sandalye basketbolu, System.String[]
Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Güney Afrika'yı 48-25 yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli takım ilk galibiyetini aldı.
Güney Afrika ile 5-8'incilik klasman maçında karşılaşan Türkiye, ilk yarıyı 24-11 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekip, sahadan 48-25 galip ayrıldı.
Türkiye, 5'incilik maçında yarın TSİ 08.15'te Almanya ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:25 Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Güney Afrika, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Petrol İthalatı Geçen Yıla Göre Yüzde 19,61 Arttı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli sandalye basketbolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]