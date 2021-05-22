Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 etap ve play-off lig usulüne göre oynanan Süper Lig'de ilk etap sonunda; İzmir BBSK birinci, BJK HDI Sigorta ikinci, Galatasaray üçüncü, Gazişehir Gaziantep dördüncü, Bağcılar Engelli GSK beşinci, 1907 Fenerbahçe altıncı, Pendik Belediyesi Engelliler yedinci ve Yalova Ortopedikler sekizinci sırada bulunuyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalara 9 ilden 15 takım katılacak.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda 2. etap karşılaşmaları, 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa 'da oynanacak.

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