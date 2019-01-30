Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Avrupa Heyecanı

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Şubat'ta oynanacak grup maçlarında Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrinde Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentinde Türkiye'yi temsil edecek. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.



Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının maç programı şöyle:



Galatasaray (A Grubu)



1 Şubat Cuma



11: 15 Nevskiy Alyans (Rusya) - Galatasaray



15: 45 Galatasaray - UnipolSai Briantea84 (İtalya)



2 Şubat Cumartesi



10: 00 Hamburg BG-Baskets (Almanya) - Galatasaray



16: 45 Galatasaray - Bilbao BSR (İspanya)



Beşiktaş (C Grubu)



1 Şubat Cuma



11: 15 Ilan Ramat Gan (İspanya) - Beşiktaş



15: 45 Beşiktaş - BSR ACE Gran Canaria (İspanya)



2 Şubat Cumartesi



09: 00 CS Meaux (Fransa) - Beşiktaş



15: 45 Beşiktaş - D. A. Giulianova (İtalya)

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