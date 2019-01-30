Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Avrupa Heyecanı
59 dakika önce
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Şubat'ta oynanacak grup maçlarında Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrinde Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentinde Türkiye'yi temsil edecek. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının maç programı şöyle:
Galatasaray (A Grubu)
1 Şubat Cuma
11: 15 Nevskiy Alyans (Rusya) - Galatasaray
15: 45 Galatasaray - UnipolSai Briantea84 (İtalya)
2 Şubat Cumartesi
10: 00 Hamburg BG-Baskets (Almanya) - Galatasaray
16: 45 Galatasaray - Bilbao BSR (İspanya)
Beşiktaş (C Grubu)
1 Şubat Cuma
11: 15 Ilan Ramat Gan (İspanya) - Beşiktaş
15: 45 Beşiktaş - BSR ACE Gran Canaria (İspanya)
2 Şubat Cumartesi
09: 00 CS Meaux (Fransa) - Beşiktaş
15: 45 Beşiktaş - D. A. Giulianova (İtalya)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:11 Kaynak: AA
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