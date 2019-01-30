Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Avrupa Heyecanı

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Avrupa Heyecanı

59 dakika önce

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Avrupa Heyecanı, System.String[]
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Şubat'ta oynanacak grup maçlarında Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrinde Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentinde Türkiye'yi temsil edecek. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının maç programı şöyle:

Galatasaray (A Grubu)

1 Şubat Cuma

11: 15 Nevskiy Alyans (Rusya) - Galatasaray

15: 45 Galatasaray - UnipolSai Briantea84 (İtalya)

2 Şubat Cumartesi

10: 00 Hamburg BG-Baskets (Almanya) - Galatasaray

16: 45 Galatasaray - Bilbao BSR (İspanya)

Beşiktaş (C Grubu)

1 Şubat Cuma

11: 15 Ilan Ramat Gan (İspanya) - Beşiktaş

15: 45 Beşiktaş - BSR ACE Gran Canaria (İspanya)

2 Şubat Cumartesi

09: 00 CS Meaux (Fransa) - Beşiktaş

15: 45 Beşiktaş - D. A. Giulianova (İtalya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Avrupa, Beşiktaş, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Forvet Arayan Galatasray, Son 4 Maçta 12 Gol Attı Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı

Galatasaray, Yunan Golcü Mitroglou'nu Kiraladı Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Avrupa Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]