Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Derbi Heyecanı

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Derbi Heyecanı

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Derbi Heyecanı, System.String[]
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 18 haftada 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ile Beşiktaş, sırasıyla ilk 2 basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray 68-65 galip ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Beşiktaş, Galatasaray, Spor
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