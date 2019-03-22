Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Derbi Heyecanı
1 saat önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş
, yarın Galatasaray
'ı konuk edecek. Süleyman Seba
Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 16.00'da başlayacak.
Geride kalan 18 haftada 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ile Beşiktaş, sırasıyla ilk 2 basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray 68-65 galip ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA
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