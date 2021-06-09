Tekerlekli sandalye basketbolunda kadın sporcularla mücadele ediyorlar

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'ne kadın sporculardan oluşan takımla katılan Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca organize edilen 3. Lig karşılaşmaları Yalova ve Bursa'da başladı. 19 Haziran'da sona erecek turnuvanın A Grubu'nda ilk gününde Ankara temsilcisi Lotus Engelliler, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Yeşil Gönen Bedensel Engelliler'e 45-20 mağlup oldu.

Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Garip İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyona erkekler liginde mücadele etme talebinde bulunduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Liglerde mücadele eden tek tekerlekli sandalye basketbol kadın takımı olduklarını belirten İnal, "Bunun en etkili sebeplerinden biri kadın milli takımımızın sporcu bulmakta zorlanmasıdır. Amacımız hem milli takım altyapısına oyuncu vermek hem de kadınlarımızın bu sistemi görerek evlerinden çıkıp spor yapmalarına özendirmek." dedi.

İnal, takımın 12 basketbolcudan oluştuğunu ancak fakat turnuvaya sakatlıklar nedeniyle 10 sporcuyla katıldıklarını anlattı.

Antrenör Ali Hadi Öztürk de takımın altyapısını yaklaşık bir senedir oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Takım kaptanı Büşra Ünal ise 13 yıldır bu sporu yaptığını aktardı.

Ekipteki en genç sporcunun 14 yaşında olduğu bilgisini veren Ünal, şöyle konuştu:

"İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz tabii 2. Lig, herkesin istediği gibi. Biz bu sahada olabildiğince güzel şeyler ortaya koymak istiyoruz. Kadınların gücünü göstermek istiyoruz tüm Türkiye'ye. Enerjimiz çok yüksek. Antrenman enerjimiz çok yüksek oluyor. Diğer takımlara örnek olmayı çok isteriz. İnşallah devamı da gelir."