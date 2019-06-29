Son Dakika Haberleri: Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva
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Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva

1 saat önce

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki ikinci maçında İran'ı 71-62 yendi.

Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva, System.String[]
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki ikinci maçında İran'ı 71-62 yendi.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Cup"taki ilk maçında dün Rusya'yı 55-30 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bugünkü ilk müsabakasında ise İran ile karşılaştı. Milliler, rakibini 71-62 mağlup etti.
Turnuvada aynı zamanda milli formaya veda eden Ferit Gümüş için Rusya karşılaşmasının ardından veda töreni düzenlendi.
Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:49 Kaynak: AA
İran, İstanbul, Spor
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