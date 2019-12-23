Tekerlekli sandalye basketbolunda YOSK'un hedefi Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye basketbolunda YOSK'un hedefi Süper Lig - Son Dakika Spor

Tekerlekli sandalye basketbolunda YOSK'un hedefi Süper Lig

6 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada bitiren Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) başkanı Alpaslan Erkoç, Süper Lig'i hedeflediklerini söyledi.

Tekerlekli sandalye basketbolunda YOSK'un hedefi Süper Lig, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada bitiren Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) başkanı Alpaslan Erkoç, Süper Lig'i hedeflediklerini söyledi.

Erkoç, başantrenör Murat Saltan ve kaptan Şuayip Kablan ile düzenlediği basın toplantısında, takımdaki 12 sporcunun da Yalovalı olduğuna dikkati çekti.

Kulübün bütçesinin 242 bin lira olduğunu belirten Erkoç, "Bu rakamın birinci kalemini Avrupa oluşturuyor. 110 bin lirayı İtalya ve üst turdaki Almanya ya da İspanya oluşturacak. Türkiye ligi deplasmanını 30 bin liralık konaklama bütçesiyle bitirdik. Deplasman giderimizin 17 bin liralık kısmını KKTC deplasmanına harcadık. Diğer 13 bin liralık kısmı da ülkemiz içindeki deplasmanlarda harcadık. Kısıtlı imkanlarla deplasmanlarımızı bitirdik. 102 bin lirayı da kısıtlı kadromuzdaki oyuncularımıza dağıttık." diye konuştu.

Ligde ilk 3'e girip yeniden Süper Lig'e çıkmak istediklerini dile getiren Erkoç, mart ayında İtalya'da yapılacak Euro Cup 2 turnuvasında da ilk ikiye girip finallere kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

YOSK Başantrenörü Murat Saltan da ilk yarıdaki 11 müsabakanın tamamını deplasmanda oynadıklarını ve bunun da takımı yıprattığını vurguladı.

Ligde kendileriyle ilk 3'ü kovalayan takımların ikinci sponsorlarının olduğunu aktaran Saltan, "Bu kadar yüksek bütçeli takımlara karşı direnç göstermemiz de başarı. Bir takviye ile kendimizi Süper Lig'e atacağımızı biliyoruz." dedi.

Takım kaptanı Şuayip Kablan ise ilk yarıda aldıkları mağlubiyetleri ikinci devrede telafi edeceklerini ifade etti.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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