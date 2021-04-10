Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 8-5 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen şampiyonadaki ilk mücadelesini İtalya karşısında veren milli takım, rakibine 8-5 mağlup oldu.
Şampiyonada 10 ülke ilk üç sırada yer alarak A klasmanına yükselmek için mücadele eriyor.
Milli takım, yarın TSİ 09.30'da Macaristan ve TSİ 14.00'te Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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