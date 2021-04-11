Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Macaristan'ı 9-5 yenerken, ev sahibi Finlandiya'ya 10-3 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli takım, Macaristan ve Finlandiya ile karşılaştı.

Milliler, Macaristan'ı 9-5 yenerek ilk galibiyetini alırken, ev sahibi Finlandiya'ya 10-3 mağlup oldu.

Organizasyonda 2 yenilgi, 1 galibiyetin ardından 7. sırada bulunan Türkiye, yarın TSİ 14.00'te ABD ve 18.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.