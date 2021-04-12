Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ABD'ye 6-3, Almanya'ya ise 5-4 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Lohja kentinde 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli takım, ABD ve Almanya ile karşılaştı.

Mililer, ABD'ye 6-3, Almanya'ya ise 5-4 yenildi.

Türkiye, yarın İsviçre ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.