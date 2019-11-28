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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası
6 saat önce
Finlandiya'da süren Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İsveç'e 12-8 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Finlandiya'da süren Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İsveç'e 12-8 mağlup oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lohja kentinde düzenlenen ve 15 ülkenin katıldığı şampiyonada, Türkiye ikinci maçında İsveç'le karşılaştı.
Maçtan 12-8 mağlup ayrılan Türkiye, şampiyonadaki ilk yenilgisini aldı.
Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında bugün TSİ 16.30'da Kanada ile karşılaşacak.
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