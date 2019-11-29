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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

7 saat önce

Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Japonya'yı 8-6 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası, System.String[]

Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Japonya'yı 8-6 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 8-6 kazanarak turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

Türkiye, bugün TSİ 19.30'da İtalya ile mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

Dünya Şampiyonası, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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