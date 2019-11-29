Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında İtalya'ya 10-1 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki 5. müsabakasında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 10-1 mağlup ayrılarak turnuvada 3. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, şampiyonada yarın TSİ 13.00'te ev sahibi Finlandiya ile mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım bulunuyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.