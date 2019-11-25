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Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası, Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası, Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Curling Federasyonu tarafından Lohja kentinde 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 15 ülke katılacak.

Şampiyonada ilk üç sırayı elde eden takımlar, A klasmanına yükselecek.

Kadrosunda Züleyha Bingöl, Kenan Coşkun, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Deren Özgen'in yer aldığı Türkiye'nin, şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):

27 Kasım:

17.30 Polonya-Türkiye

28 Kasım:

09.30 Türkiye- İsveç

16.30 Türkiye-Kanada

29 Kasım:

10.30 Japonya-Türkiye

19.30 İtalya-Türkiye

30 Kasım:

13.00 Türkiye-Finlandiya

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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