Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası, Finlandiya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Curling Federasyonu tarafından Lohja kentinde 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 15 ülke katılacak.
Şampiyonada ilk üç sırayı elde eden takımlar, A klasmanına yükselecek.
Kadrosunda Züleyha Bingöl, Kenan Coşkun, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Deren Özgen'in yer aldığı Türkiye'nin, şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):
27 Kasım:
17.30 Polonya-Türkiye
28 Kasım:
09.30 Türkiye- İsveç
16.30 Türkiye-Kanada
29 Kasım:
10.30 Japonya-Türkiye
19.30 İtalya-Türkiye
30 Kasım:
13.00 Türkiye-Finlandiya