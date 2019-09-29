Tekerlekli Sandalye Curling Takımı ortak kampı Erzurum'da başladı

Tekerlekli Sandalye Curling Takımı ortak çalışma kampı, Erzurum'da başladı.

Erzurum Curling Arena'da düzenlenen kampa Samsun, Kocaeli, İstanbul ve Erzurum'dan katılan sporcular Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Antrenörü Gökçe Ulugay yönetiminde çalışmalar yapıyor.

Kampa katılan sporcular şunlar:

Deren Özgen, Aslan Şahin, Serdal Pamaz, Burhan Boz, Erdem Çoban, Ahmet Koncak, Turan Akalın, Savaş Şimşek, Mesut Güleş, Kenan Coşkun, Gülçin Bentoğlu, Merve Elman, Züleyha Bingöl, Ramazan Çelik.

Sporcuların buz içinde ve dışında curling ile ilgili teorik-pratik dersler, curling stratejisi ve atış teknikleri hakkında eğitim alacağı kamp programında, 4-5 Ekim'de oyuncular kendi aralarında turnuva gerçekleştirecek.

Kampta ayrıca, 28 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası için 6-7 Ekim'de milli takım seçmeleri yapılacak.

Kamp, 8 Ekim'de sona erecek.