Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, çeşitli illerden 50'ye yakın dansçı katıldı. 32 kategoride yapılan turnuva renkli görüntülere sahne olurken, dansçılar hünerlerini sergiledi.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dansçıları ve yakınlarını Kütahya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Çelik, "Tekerlekli dans sporunun paralimpik oyunlar içerisinde yer alması için federasyon ciddi çaba gösteriyor. Umarım bu spor alanı olimpiyatlarda yer bulduğunda sizlerden de olimpiyat şampiyonaları çıkacaktır." dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Dans As Başkanı Merve Arslaner Girdap da engellilerin şampiyonaya bireysel, ayakta partner ve sandalye ve partner ile birlikte icra edebildikleri bir spor olduğunu hatırlattı.

Tekerlekli dans sporunun içinde sporu, sanatı, duygu ve estetiği barındırdığını anlatan Arslaner Girdap, "Bu sebepledir ki bu branşımızın federasyonumuz için yeri ve önemi çok ayrıdır. Bu kıymetli branşı daha ileriye, hak ettiği profesyonelliğe, kalite ve imkanlara ulaştırmak için elimizden geleni yapıyor ve çok çalışıyoruz. İstiyoruz ki tekerlekli sandalye dansı dünya standartlarına ulaşsın." ifadelerini kullandı.

Arslaner Girdap, amaçlarının genç sporcular yetiştirerek milli takım kadrolarına dahil edip Türkiye'yi yurt dışındaki yarışmalarda daha güçlü temsil edebilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Yarışma, dereceye giren dansçılara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.