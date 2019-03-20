Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası yarın İtalya'da başlayacak.

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası yarın İtalya'da başlayacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pisa kentinde düzenlenecek şampiyonada 21 ülkeden 150 sporcu mücadele edecek.



Organizasyonda Türkiye adına Hakan Akkaya ve Elke Lale van Achterberg yarışacak.



Kupada epe ve flöre kategorilerinde madalya için yarışacak milli eskrimcilere antrenör Yusuf Şahin eşlik edecek.



Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Sporları Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, 24 Mart Pazar günü sona erecek.

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