Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası başladı

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonunun (IWAS) düzenlediği organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Gündem Emine İntepe flöre kategorisinde, erkeklerde ise Hakan Elke epe ve flöre kategorisinde temsil edecek.

Şampiyona 17 Kasım Pazar günü sona erecek.