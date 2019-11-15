Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası başladı
Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası başladı - Son Dakika Spor

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası başladı

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başladı.

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası başladı, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonunun (IWAS) düzenlediği organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Gündem Emine İntepe flöre kategorisinde, erkeklerde ise Hakan Elke epe ve flöre kategorisinde temsil edecek.

Şampiyona 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

Amsterdam, Hollanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih Demiral sosyal medyayı salladı!
Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu! Toplam 10 takım takip ediyor İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:05:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]