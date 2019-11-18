Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası sona erdi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonunun (IWAS) düzenlediği organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Gündem Emine İntepe ve Elke Lale Van Achterberg flöre kategorisinde, erkeklerde ise Hakan Elke epe ve flöre kategorisinde temsil etti.

Hakan Akkaya erkekler epe kategorisinde 59 sporcu içinde 11. sırada yer alırken flöre kategorisinde 51 kişi içinde 10'uncu oldu.

Kadınlar flöre kategorisinde mücadele eden Elke Lale, yarışları 37 sporcu içinde 17. sırada, Gündem Emine İntepe ise 37. sırada bitirdi.