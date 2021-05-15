Tekerlekli sandalye hayali kuran engelli Sevda'nın yüzü bayramda güldü - Son Dakika

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan engelli Sevda Helvacı, Sevdalılar ve Yardımlaşma Derneği sayesinde, hayalini kurduğu çok amaçlı tekerlekli sandalyeye Ramazan Bayramı'nda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karaçörtlen köyünde oturan Fatma (56) ve Salih Helvacı (62) çiftinin 32 yaşındaki kızları Sevda, 7 aylıkken menenjit havalesi geçirmesi sonucu yüzde 95 engelli hale geldi.

Yaşı büyüdükçe çok amaçlı tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymaya başlayan Sevda Helvacı, bu isteğini sürekli işaret diliyle ailesine anlattı.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için hayaline kavuşamayan Helvacı'ya, Düzce Sevdalılar ve Yardımlaşma Derneğince hayırseverlerin desteğiyle alınan çok amaçlı tekerlekli sandalye hediye edildi. Sevda ile ailesi, mutluluk gözyaşı döktü.

Baba Salih Helvacı, AA muhabirine, yatağa bağımlı kızlarına çok güzel baktıklarını söyledi.

Tekerlekli sandalye ihtiyacı için yardım istemeye çekindiklerini belirten Helvacı, "Tabii ki de mutluyum, o yüzden bu gözyaşlarım. Annesi konu komşuya gittiği zaman kızımı ben beklerim, ben olmadığım zaman annesi bekler. 32 yaşında ama fizik olarak daha 12 yaşında gibi. Kızım çok mutlu oldu." diye konuştu.

Dernek gönüllüsü Reşit Kurt da Sevda'nın isteğini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Güzel kızımızı arkadaş vesilesiyle tanıdık. Kızımızın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu söylediler. Buraya tekerlekli sandalye ve akülü arabayla geldik. Akülü arabayı maalesef kullanamadı, biz de çok amaçlı engelli sandalyesi getirdik. Kızımızın isteğini yerine getirdik. Bayram olduğu için ona bayramlıklarını da aldık. En az onun kadar mutluyuz. Amacımız özel çocukları bulup mutlu etmek. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Hayırseverlere de teşekkürlerini ileten Kurt, fazla yardım gelmesi durumunda daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.