Tekerlekli sandalye hayalini belediye gerçekleştirdi

Güroymak ilçesinde yaşayan engelli Muhammet Çağrı, Bitlis Belediye'sinin whatsapp hattına attırdığı mesaj sayesinde tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Bitlis Belediyesi kurduğu whatsapp hattı ile vatandaşların dile getirdiği sıkıntıların yanı sıra talepleri de değerlendiriliyor.

Güroymak'ta tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelli Muhammed'in annesinin whatsapp hattına attığı mesajı gören Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ailenin talebinin karşılanması talimatı verdi.

Talimat üzerine tekerlekli sandalye alan belediye ekipleri, Muhammet'in evine götürerek teslim etti.

Tanğlay, ihbar hattına bugüne kadar 936 mesaj geldiğini ve bunların neredeyse hepsine olumlu dönüş yaptıklarını söyledi.

Bu hattı eksik kalan ve yapılması gereken hizmetler için oluşturduklarını kaydeden Tanğlay, "Elimizden geldiğince vatandaşlara ulaşıp, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu hattın da bu konuda büyük katkısı oldu. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." dedi.

Anne Özlüfet Çağrı ise "Mesajımıza hemen geri dönüş yapıldı. Engelli oğluma el uzatan başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.