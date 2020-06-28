Tekerlekli sandalye ile bir yüz daha güldü - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, Öğümsöğüt Mahallesi'nde ikamet eden Vahap Bozdemir'in tekerlekli sandalye talebini karşıladı. Bozdemir, kendisine armağan edilen tekerlekli sandalyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İlçe sınırları içerisinde ikamet eden herkesin yaşam kalitesine etki edecek proje ve hizmetleriyle gönüllerde yer edinen Şehitkamil Belediyesi, son olarak Vahap Bozdemir'in hayatına önemli bir katkı yaptı. Yaklaşık 6 sene önce yaşadığı şeker hastalığından dolayı ayağı kesilen 66 yaşındaki Bozdemir, kısa süre önce Şehitkamil Belediyesine tekerlekli sandalye için müracaat etmişti. Şehitkamil Belediyesi, ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi tedarik ederek Vahap Bozdemir'e hediye etti.



Fadıloğlu'na teşekkür



Tekerlekli sandalyeye kullanmadan önce zorlandığını ifade eden Vahap Bozdemir, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok çok teşekkür ederim. Dışarı girip çıkmam zor oluyordu. Şimdi artık zorluk yaşamayacağım. İstediğim yere gidip gelebileceğim" şeklinde konuştu.



Eşinin artık istediği yere kolaylıkla gidebileceğini kaydeden Şükran Bozdemir, "Bugün, eşim için tekerlekli sandalye geldi. Çok teşekkür ederiz. Önceden eşim bir yerlere sürünerek gidiyordu. Şimdi tekerlekli sandalye ile rahat hareket edebiliyor. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP