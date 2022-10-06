Son dakika haber... TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ENGELLİ ASANSÖRÜNDEN DÜŞÜP, ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ENGELLİ ASANSÖRÜNDEN DÜŞÜP, ÖLDÜ

06.10.2022 17:53

Son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Andiç (90) evinin dış cephesindeki engelli asansörü tam aşağı inmeden tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince düşerek yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Andiç (90) evinin dış cephesindeki engelli asansörü tam aşağı inmeden tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Andiç namaza gitmek için evinin dış cephesine yaptırdığı engelli asansörüne tekerlekli sandalye ile bindi. Asansör yere yaklaşık 1 metre yaklaştığında Ali Andiç, tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince sandalye ile birlikte aşağı düştü. Başını yere çarpması sonucu yaralanan Ali Andiç'i görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Andiç'e ilk müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ali Andiç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ENGELLİ ASANSÖRÜNDEN DÜŞÜP, ÖLDÜ - Son Dakika

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