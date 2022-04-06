Tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde dehşeti yaşatan eski enişte adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Antalya'da tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde eski kayınbiraderini bacağından tabanca ile yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi. Yaralanan kişinin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sırasında Meltem Mahallesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi, adliye arka girişinde meydana geldi. Eski eşi Onur D. tarafından daha önce pompalı tüfekle kolundan yaralanan Güllü Akman, babası Süleyman Akman, kardeşi Bilal Akman, yaralama davasının görüldüğü adliye çıkışında tabancalı saldırıya uğradı. Bir olaydan yaralı olduğu için tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Onur D., Bilal Akman'ı bacağından vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adliye polisi, silah sesleri üzerine dışarı çıktı ve Onur D.'yi elinde silahla cadde ortasında gördü. Polisin, "teslim ol" çağrısına karşı gelmeyen şahıs, yere yatırılıp etkisiz hale getirildi.

Bacağından yaralanan Bilal Akman, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayınbiraderine dehşeti yaşatan eski enişte ise polis merkezindeki işlemlerinin arından bugün adliyeye sevk edildi. - ANTALYA