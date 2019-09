Tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bacakları tutmadığı için hastaneye tekerlekli sandalye ile gelen bir kadın hasta, tedavisinin ardından yürüyerek hastaneden çıktı.

Yakın zamanda bel fıtığı geçirdiğini fark etmeyen Servet Şeyhanlı isimli kadın, bir süre sonra durumunun kötüleşmesi üzerine yürüyemez oldu.

Birçok merkeze tedavi için başvuran Şeyhanlı'ya bel fıtığının ilerlediği ve atan fıtık yüzünden bacaklarının tutmadığı söylendi.

Riskli olan ve operasyonu güç olan hastanın Siverek Devlet Hastanesine başvurması üzerine doktorlar tarafından bir heyet, ameliyatın yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 20 gün önce başarılı bir ameliyata alınan Şeyhanlı, şimdi yeniden yürüyebilmenin sevincini yaşıyor.

Gazetecilere açıklama yapan Servet Şeyhanlı, daha önce tedavi amacıyla her söyleneni yaptığını ancak bir türlü sağlığına kavuşamadığını dile getirdi.

Durumunun zamanla kötüye gittiğini anlatan Şeyhanlı, şöyle devam etti:

"Durumum çok kötüydü. Abim 'çay yap' dediğinde kalkamadığım için şakayla 'çay yapmamak için öyle diyorsun' derdi, ben de kalkamadığımı söylüyordum. Çok uzun sürdü bu durum, öyle ki sinir ve bacak ağrısı için iyi denilen birine gittim, durum daha da kötü oldu. Birçok merkeze gittim, ilk etapta teşhis konulamadı. Siverek Devlet Hastanesine geldim, Serkan Beye göründüm. Tetkiklerin ardından ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve ameliyat etti. Ameliyat öncesi bacaklarımı hissetmiyordum, emekliyordum ve bu yüzden diz kapaklarım yara olmaya başlamıştı. Tekerlekli sandalye ile geziyordum. Şimdi ise çok şükür yürüyüp, gezebiliyorum."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doktor Serkan Civlan da hastanın kendisine geldiğinde yürüyememe probleminin bulunduğunu söyledi.

Hastanın zor günler geçirdiğini anladıklarını ifade eden Civlan, şunları kaydetti:

"Bize geldiğinde 20 gündür her iki bacağında şiddetli ağrı ve yürüyememe sebebiyle geldiğini söyledi. Polikliniğe bile emekleyerek gelmişti, hastanemizde gerekli tetkikleri yaptık. Servet Hanımda dombel 3-4 mesafesinde spinal kanalını tamamen kapatan bir serbest fragman olduğunu tespit ettik. Halk dilinde fıtık atması ama çok büyük bir fıtıktan bahsediyoruz. Yani fıtığın normal yerinden koparak ayaklara giden sinirlere arkasından onları tamamen baskılamasıdır. Burada farklı olan ise her iki ayak bileğinin de fonksiyonlarını yitirmesiydi. Her iki ayak bileği de felç olunca haliyle yürüyemez hale gelmişti. Biz de kendisine operasyon önerdik ve kendisi de kabul edince hazırlıklar yapıldı. Cerrahi ekibiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyon sonrası ayak bileklerinin fonksiyonları geri geldi ve kendisi artık çok güzel bir şekilde eskisi gibi yürüyebiliyor."

Operasyonun riskli olduğuna dikkati çeken Civlan, "Çünkü Servet Hanımın tek bir bölgede serbest fragmanı yoktu. Alttaki vertakralarda instabildi. Onun için de 3 seviyesinde vidalama operasyonu da yaptık. O kadar büyük bir fıtıktı ki daha sonra yandan girerek çıkarttık. Çok şükür başarılı oldu. Operasyon yaklaşık 4 saat sürdü, operasyonun süresinin sonunda Servet Hanımı yürüyerek görmek, bizi ve ekibi çok mutlu etti." dedi.