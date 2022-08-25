İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (9) - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (9)

25.08.2022 23:30
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (9)

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KONSER VERDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KONSER VERDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı. Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Durumunun iyi olduğu görülen Tatlıses, performansıyla büyük beğeni topladı. Tatlıses'in sahnesini izlemeye oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses'e izleyiciler de eşlik etti.

'CENABI HAK MELEKLERİNİ GÖNDERDİ'

Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenabıhak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiç bir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

Fırat AKAY-Tolga TAHÇI/BODRUM(Muğla),


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Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (9) - Son Dakika

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