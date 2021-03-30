Tekerlekli sandalye ile milli takıma - Son Dakika

Tekerlekli sandalye ile milli takıma

30.03.2021 09:55
Tekerlekli sandalye ile milli takıma, System.String[]

TÜRKİYE'de çeşitli tarihlerde geçirdikleri kazalar nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamlarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın sporcuları, curlingin hayatlarına renk kattığını söyledi.

TÜRKİYE'de çeşitli tarihlerde geçirdikleri kazalar nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamlarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın sporcuları, curlingin hayatlarına renk kattığını söyledi. Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları sayesinde curling ile tanıştıklarını aktaran 5 milli sporcu, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce tahsis edilen özel servis aracıyla kampta oldukları otelden alınarak, Curling Arena'ya getirilen sporcular, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Takımın tek kadın oyuncusu olan 2 çocuk annesi Züleyha Bingöl, "Engelli olmasak milli sporcu olmayacaktık. Kaderimiz bizi milli sporcu yaptı" dedi.

Milli curlingciler, merkez Yakutiye ilçesinin Mecidiye Mahallesi'nde, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 9 milyon TL'ye yaptırılan ve Türkiye'de başka örneği bulunmayan Erzurum Curling Arena'da çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım antrenörü Gökçe Ulugay, "Milli takım kampında hazırlık sürecindeyiz. 3 Nisan'da Dünya Şampiyonası B Grubu maçları için Finlandiya'ya gideceğiz. Oradaki hedefimiz ise ilk üçe girerek A Grubu'na yükselmek. Milli takım kampında İstanbul'dan 1, Kocaeli'nden 1, Samsun'dan 1 ve Erzurum'dan 2 olmak üzere 5 sporcu var. 10 yıl önce milli takımını kurarken hedef engellileri hayata kazandırmak, onlara spor sevgisini aşılamaktı. Daha çok sosyalleştirmek istedik. Milli takım kurulunca işler daha ciddiye bindi. Artık hepsi birer profesyonel sporcu. Her sene dünya şampiyonaları var. Senede 4 kez milli takım kamplarımız oluyor. Çeşitli Türkiye Şampiyonası organizasyonlarımız var. Artık iş hobi ve amatörlükten çıktı, en üst seviyeden maçlara devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimiz bu tip branşlarla ilgilenmek isterlerse federasyonumuzla iletişime geçsinler. Biz de elimizden geldiği kadarıyla sporcu sayısını artırmak istiyoruz. Belki onlar da geleceğin milli sporcuları olur" diye konuştu.

TAKIMIN TEK KADIN SPORCUSU Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce tahsis edilen özel servis aracıyla kamp için kaldıkları otelden alınarak salona getirilen sporcular, curlingin hayatlarına renk kattığını söyledi. Takımın tek kadın oyuncusu olan, evli ve 2 çocuk annesi Züleyha Bingöl (37), "2009 yılında evin camlarını silerken düştüm ve omurilik felci oldum ve bir daha yürüyemedim. 2013'ten beri bu işi yapıyorum. 2016'da milli sporcu oldum. Curling bende tutku ve sevgiye dönüştü. Engelim açısından da bana çok uygun bir spor. Hayatımı tekerlekli sandalyede devam ettirmeye başladım. Curling ile birlikte hayata karışmaya, sosyalleşmeye başladım ve bakış açım değişti. Hayatın içinde var olmak için bir amaç haline geldi. Engelli olmasam belki milli sporcu olmayacaktım. Kaderimiz bizi milli sporcu yaptı" dedi.'16 YAŞINDA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM'Henüz 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli kaldığını anlatan Savaş Şimşek (42) ise 9 yıldır milli formayı giydiğini kaydetti. Kampa İstanbul'dan katıldığını söyleyen Şimşek, "Kazadan sonra sosyalleşmem biraz zaman aldı. Şu an aktif olarak kamu kurumunda çalışıyorum. 2012'den beri curling oynuyorum. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oynadım. 9 yıldır milli takımda mücadele ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Federasyon ve bakanlık sahip çıktı. Bizi desteklediler. Onların yüzünü kara çıkarmayıp B Grubu'ndan A Grubu'na yükseleceğiz" diye konuştu.'ENGELLİ KARDEŞLERİME SPORU TAVSİYE EDİYORUM'Kampa Kocaeli'nden katılan Tuğran Akalın (40) da "10 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk curlinge başlayan sporculardan biriyim. 14 yaşındayken hemzemin geçitten geçerken trenin altında kaldım. Her iki ayağımı da diz altından kaybettim. Her sporcunun hedefi olan olimpiyatlara daha yakın hissettiğim için kendimi, bu sporu seçtim. Aynı zamanda tekerlekli sandalye masa tenisi de oynuyorum. Bütün engeli kardeşlerime spor yapmalarını tavsiye diyorum" dedi.'ÖZ GÜVENİ ARTIRIYOR'2 çocuk babası Samsunlu Serdar Pamas (41) ise "16 yıl önce iş kazası yüzünden engelli kaldım. Curlingle tanışalı 2 yıl oldu. Bu sene milli takıma girmeyi başardım. Çok sevdiğim bir branş. Hobi olarak masa tenisi de oynuyorum. Engelli arkadaşlar eve kapanmasın. Sporla uğraşsınlar. Bu tür şeyler öz güveni de artırıyor" diye konuştu.Elektrik çarpması sonucu 1991 yılında felç kaldığını anlatan Kenan Coşkun (40) da kendileri gibi tüm bedensel engellileri spor yapmaya davet ettiğini söyledi.'BİZ ONLARIN ONLAR DA BİZİM HAYATLARIMIZA DOKUNUYOR'Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda görevli psikolog Mehmet Topak oyuncularla kampta yüz yüze, kamp sonrası ise telefonla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, şunları dedi: "Curling takımı şu an Finlandiya'ya gitmek için çalışıyor. Milli takımdaki sporcularla kamp boyunca ve sonrasında sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'de yüzde 2 civarında engelli vatandaş var. Engelli kişilerin çoğunu görmüyoruz. Evlere kapanıyorlar. Sporla kazanabildiğimiz engelli vatandaşların öz güvenleri de büyük ölçüde yükseliyor. Sadece sporda değil birçok anlamda gelişim sağlıyorlar. Psikolojik olarak destekçileri oluyoruz. Kendileriyle ilgili yetersizlik inançları üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanında çok olumlu düşünceleri de var. Bedensel engelli olmalarına rağmen çok güçlü, mücadeleci, azimli sporcularımız var. Biz de onlardan tecrübe ediniyoruz. Biz onların onlar da bizim hayatlarımıza dokunuyor. Var olma inançlarının farkına varıyorlar. Aslında yeterli olduklarını anlıyorlar. Bazı arkadaşlarımız 'Ben engelimle kendimi buldum' diyorlar." CURLİNG

Süpürgelerle oynanan curling, '4'er kişilik takımların buz üzerindeki satrancı' olarak nitelendiriliyor. Curling, Kanada gibi soğuk ülkelerde yaygın oynanan ve sevilen buz oyunudur. 4'er kişilik takımlar halinde oynanan curlingde 3 süpürücü ve 1 atıcı bulunur. Oyunda amaç, 8 taşı hedefe en yakın noktaya atmaktır. Taşlar, buz pistinde oluşturulmuş çemberlerin merkezlerine en yakın noktalara atılmaya çalışılır. Her oyuncu 2'şer taş atar ve 8 taş atıldığı zaman 1 oyun sona erer. Curling, 10 oyundan oluşur ve 75 dakika sürer.

Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Tekerlekli sandalye ile milli takıma

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalye ile milli takıma - Son Dakika


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