Tekerlekli Sandalye ile Oy Kullanmaya Geldiler
26 dakika önce
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş
Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti. Sabah
08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek. Demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okula gelen ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, seçimin hayırlı olmaısnı dileyerek okuldan ayrıldı.
Görüntü dökümü:
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-Tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar
-Genel detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:50 Kaynak: DHA
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