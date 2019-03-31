Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye ile Oy Kullanmaya Geldiler

Tekerlekli Sandalye ile Oy Kullanmaya Geldiler

26 dakika önce

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.

Tekerlekli Sandalye ile Oy Kullanmaya Geldiler, System.String[]


Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.

Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek. Demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okula gelen ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, seçimin hayırlı olmaısnı dileyerek okuldan ayrıldı. 

Görüntü dökümü:  

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-Tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar

-Genel detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Sabah, Beşiktaş, Güncel
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