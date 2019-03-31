Tekerlekli Sandalye ile Oy Kullanmaya Geldiler
1 saat önce
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş
Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti. Sabah
08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek. Demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okula gelen ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, seçimin hayırlı olmaısnı dileyerek okuldan ayrıldı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:16 Kaynak: DHA
Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
Son Dakika! Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı