Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi
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Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi

3 dakika önce

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 70-33'lük skorla yenilen Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını kaybetti.

Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi, System.String[]
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 70-33'lük skorla yenilen Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını kaybetti. 
Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, beşinci maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 24-13 geride tamamladığı müsabakada İspanya'ya 70-33 mağlup olarak şampiyonadaki beşinci mağlubiyetini aldı. Milliler bu yenilgi ile 2020 Tokyo için kota alma şansını yitirdi. Ay yıldızlılar, 7 Temmuz Pazar günü Fransa ile TSİ 11.00'de beşincilik maçına çıkacak.  


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:34 Kaynak: DHA
basketbol, İspanya, Spor
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