Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası

Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası

42 dakika önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası, System.String[]
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Kültürpark Tenis Kulübünde 11 kulüpten 32 sporcunun yer aldığı organizasyon, bugünkü müsabakalarla tamamlandı.

Kadınlarda Büşra Ün, erkeklerde Turan Akalın, gençlerde Emirhan Toper'in birinciliğe ulaştığı turnuvada çift kadınlarda Ebru Bulgurcu-Nurşen Şen ikilisi, çift erkeklerde Hakan Güngör-Turan Akalın, karışık çiftlerde Semra Tahiroğlu Özer-Hakan Güngör, karışık gençlerde Pelin Doğan-Eren Turgut ve quad kategorisinde Uğur Altınel ilk sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Türkiye, Kültürpark, Tenis, Spor
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