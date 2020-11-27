Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları Antalya'da sona erdi - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları Antalya'da sona erdi

27.11.2020 18:33
Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları Antalya'da sona erdi, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Alanya ve Haydarpaşa Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvaları'nda kupalar sahiplerini buldu.

Antalya'da düzenlenen Alanya ve Haydarpaşa Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvaları'nda kupalar sahiplerini buldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde yapılan turnuvalarda 28 ülkeden 65 tenisçi mücadele etti.

Sporcuların, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan elde etme özelliği taşıyan organizasyonda, kadınlarda Büşra Fatma Ün, Ebru Sulak, Nurşen Şen, erkeklerde ise Emirhan Toper, Oğuzhan Güneş, Yunus Emre Arslan, Ahmet Kaplan, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Turan Akalın ve Hakan Güngör Türkiye adına yarıştı.

"Kadınlar", "Erkekler", "Junior" ve "Quad" kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvalarda, Haydarpaşa Açık'ta "Junior" kategorisinde Emirhan Toper, Ben Bartram'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek birincilik, Emirhan Toper ise, Alanya Açık'ta Bartram'a 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek ikincilik elde etti.

Alanya Açık "Çift kadınlar" kategorisinde ise Büşra Ün ve Japon partneri Saki Takamuro, Fairbank-Morch ikilisini 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek birinciliğe ulaştı.

Müsabakaların ardından, ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Tekerlekli Sandalye, Antalya, Alanya, Tenis, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları Antalya'da sona erdi - Son Dakika Spor


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