Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak

23.04.2021 12:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde uluslararası turnuvalarını başarıyla gerçekleştiren Türkiye, mayıs ayında da önemli turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde uluslararası turnuvalarını başarıyla gerçekleştiren Türkiye, mayıs ayında da önemli turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Mayıs ayında İngiltere'de yapılması planlanan ve Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisinin iki turnuvası, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

ITF, salgın dönemi olan 2020'de gerek Sağlık Bakanlığının gerekse turnuva organizasyonunun aldığı tedbirlerle 2 turnuvayı başarıyla yapan ve 2021'de ise 6 turnuvaya ev sahipliği yapacak Türkiye'ye bu turnuvaların da ev sahipliğini teklif etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) öneriyi kabul etmesiyle, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde 15-18 Mayıs'ta Kemal Şahin Open ve 19-23 Mayıs'ta ise Şahin Kırbıyık Open isimli ITF 2 serisi turnuvaları yapılacak.

Önder Yurdagül: "Dünya bize güveniyor"

TBESF Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Salgın konusunda aldığı tedbirler nedeniyle Türkiye'ye 2021'de 3 turnuva veren Uluslararası Tenis Federasyonunun daha sonra kasım ayındaki 3 turnuvayı daha eklediğini anlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

"ITF, salgın nedeniyle İngiltere'de yapılması gereken ve iptal edilen tekerlekli sandalye teniste dünyanın en prestijli, en yüksek ödüllü turnuvaları olan ITF 2 serisini Türkiye'de yapmayı teklif etti. Biz de seve seve, memnuniyetle kabul ettik. Bu şunu gösteriyor, Türkiye olarak dünyada spor ve organizasyon anlamında çok ciddi bir yerdeyiz. Dünya bize güveniyor. Bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ülke prestijimizi daha da yükseltmeye çalışıyoruz."

Yurdagül, Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuvalarda sporcuların alacağı puanların kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Tekerlekli sandalye teniste yapılan tüm faaliyetlerin yüzde 100 sponsor destekli olduğunu, federasyonun kasasından bir lira dahi çıkmadığının anlatan Yurdagül, "Bu bizim için büyük bir başarı. Sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Turnuvaya ciddi katılım olacak"

Yurdagül, salgın nedeniyle Avrupa ülkelerinin turnuvaya katılım konusunda henüz karar veremediklerin belirterek, "Ancak Japonya, Malezya, Singapur, Tayland, Kore, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika gibi ülkelerden ciddi katılım olacak. Yaklaşık 200 katılımcının 10 gün Antalya'da ağırlanacağı güzel bir organizasyon hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Turnuva sponsorlarından iş insanı Şahin Kırbıyık ise yapılacak uluslararası turnuvaların Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Yurt dışından gelecek sporcuların Türkiye'yi tanıması ve bilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Sadece biz değil, vatanını seven tüm iş insanlarının bu tür organizasyonlara dikkat etmesi ve destek vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak
Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak
Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak
Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak

Türkiye, England, Antalya, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası         
13:05
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun         
12:41
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor         
11:48
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı         
10:14
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 14:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei