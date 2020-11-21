Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi - Son Dakika

Antalya'da tekerlekli sandalye teniste düzenlenen Alanya Open turnuvası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen "Alanya Open" turnuvasında 28 ülkeden 65 sporcu mücadele etti. Türkiye'den de Paralimpik oyunlarına puan veren turnuvaya, 8'i erkek 11 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkekler kategorisinde Japon Kouhei Suzuki birinci oldu. İkinciliği ise Avusturyalı Nico Langmann elde etti.

Tek kadınlar kategorisinde ise Japon Saki Takamuro birinci, Japon Shiori Funamizu ikinci oldu.

Junior Erkekler Kategorisinde Avusturyalı Ben Bartram birinciliği, aynı kategoride Emirhan Toper de ikinciliği elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kulüp Megasaray Yönetim kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül tarafından verildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, salgın sonrası uluslararası en geniş katılımlı tenis turnuvasının birincisi Alanya Open'ın sona erdiğini söyledi.

Pazartesi günü ikinci uluslararası turnuvanın başlayacağını belirten Yurdagül, olimpiyatlara hazırlık aşamasında sporcuların buradan puan aldıklarına dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin çok üst düzeyde olması nedeniyle bundan sonraki turnuvalarda da Antalya'nın özellikle Belek bölgesinde kamp ve organizasyonları yapacaklarını aktaran Yurdagül, 2021'de gerçekleşecek Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda en yüksek kota sayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak katılmak istediklerini dile getirdi.

Kulüp Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 23-26 Kasım'da uluslararası katılımlı tekerlekli sandalye tenis turnuvası yapılacak.