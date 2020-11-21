Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi - Son Dakika

Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi

21.11.2020 16:23

Antalya'da tekerlekli sandalye teniste düzenlenen Alanya Open turnuvası sona erdi.

Antalya'da tekerlekli sandalye teniste düzenlenen Alanya Open turnuvası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen "Alanya Open" turnuvasında 28 ülkeden 65 sporcu mücadele etti. Türkiye'den de Paralimpik oyunlarına puan veren turnuvaya, 8'i erkek 11 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkekler kategorisinde Japon Kouhei Suzuki birinci oldu. İkinciliği ise Avusturyalı Nico Langmann elde etti.

Tek kadınlar kategorisinde ise Japon Saki Takamuro birinci, Japon Shiori Funamizu ikinci oldu.

Junior Erkekler Kategorisinde Avusturyalı Ben Bartram birinciliği, aynı kategoride Emirhan Toper de ikinciliği elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kulüp Megasaray Yönetim kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül tarafından verildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, salgın sonrası uluslararası en geniş katılımlı tenis turnuvasının birincisi Alanya Open'ın sona erdiğini söyledi.

Pazartesi günü ikinci uluslararası turnuvanın başlayacağını belirten Yurdagül, olimpiyatlara hazırlık aşamasında sporcuların buradan puan aldıklarına dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin çok üst düzeyde olması nedeniyle bundan sonraki turnuvalarda da Antalya'nın özellikle Belek bölgesinde kamp ve organizasyonları yapacaklarını aktaran Yurdagül, 2021'de gerçekleşecek Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda en yüksek kota sayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak katılmak istediklerini dile getirdi.

Kulüp Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 23-26 Kasım'da uluslararası katılımlı tekerlekli sandalye tenis turnuvası yapılacak.

Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi
Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi
Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi
Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi

Türkiye, Antalya, Alanya, Tenis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir 'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı
HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi         
15:58
Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı         
15:38
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Ankara'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu Ankara'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu         
14:51
Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz         
14:16
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın         
12:53
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 16:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei