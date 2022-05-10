TEKERLEKLİ SANDALYEDE ÇİZDİĞİ RESİMLERİ SERGİLEYEREK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

MANİSA'da, çocuk yaşta resme gönül veren bedensel engelli iş insanı Ramazan Göktaş (69), tekerlekli sandalyede çizdiği resimleri, sergileyerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Göktaş, "Resim beni hem ayakta hem hayatta tuttu" dedi.

Yunusemre ilçesindeki asansör firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Ramazan Göktaş, 26 yıl önce iş kazası geçirdi. Diz kapakları üzerine asansör rayı düşen Göktaş, dizlerinden sakatlandı. Üst üste geçirdiği ameliyatlar sonrası iki bacağına da platin takılan Göktaş, hemen sonrasında geçirdiği kas ve kemik erimeleri sonucu, yatağa bağımlı hale geldi. Son 12 yıldır tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Göktaş, yaşama azmini kaybetmedi. İlkokul yaşlarında başladığı resim tutkusunu tükenmez kalem çalışmasıyla sürdüren Göktaş, resim konusunda ise bir eğitim almamasına rağmen yaptığı 1000'in üzerinde eserlerle dikkati çekti. Eserlerinde, portre, çiçek figürleri ve Türkiye'nin çeşitli tarihi yerlerini resmeden Göktaş, çizdiği resimleri Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu'nda sergileyerek, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sergide

Göktaş'ın 68 eserine yer verildi.

'RESİM BENİ HAYATTA TUTTU'

Göktaş, resim çizimine merakının ortaokul yıllarında başladığını fakat iş hayatındaki yoğunluktan dolayı yapmadığını söyledi. Geçirdiği kaza sonrası resim yaparak hayata tutunduğunu dile getiren Göktaş, "Ortaokuldan bu yana resim çizimine merakım vardı ama iş hayatımdaki yoğunluktan dolayı ara vermiştim. Kaza geçirdikten sonra bir süre tuval üzerinde çalıştım. Oturup kalkmamda zorlandığım için kağıt üzerinde tükenmez kalem çalışmasına başladım. Şu an tükenmez kalem üzerinde çalışmalarım sürüyor. 1000'in üzerinde eserim var. Son 68 eserimi bugün sergiliyorum. 12 yıl oldu. Gün geçtikçe engelim artıyor. Eğer resim yapmıyor olsaydım bugün burada olmayabilirdim. Bu şekilde olmazdım, kapalı kalırdım. Resim beni hem ayakta hem hayatta tuttu. Herkese tavsiye ediyorum. Sadece resim değil, yaşam kalitelerini artırmak adına sanatın her dalını yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.