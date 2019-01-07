Tekerlekli Sandalyede Dans Şampiyonası'nda 4 Madalya Birden Aldı

İZMİR'de, bedensel gengelli Osman Ertöz (54), elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

İZMİR'de, bedensel gengelli Osman Ertöz (54), elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Sanat ve spor ile iç içe birçok alanda faaliyet gösteren Ertöz, Samsun'da Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 4 farklı kategorinin hepsinde madalya alarak yeni bir başarıya daha imza attı.



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Osman Ertöz, bir başarı daha elde etti. Daha önce tekerlekli sandalyede dans ederek 6 madalya kazanan, aikidoda siyah kemer sahibi olan ve profesyonel olarak basketbol oynayan Ertöz, 5 Ocak'ta Samsun'da yapılan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 4 farklı kategorinin hepsinde madalya alarak yeni bir başarıya daha imza attı. Free Style, Tek Erkekler, Latin ve Duo olmak üzere 4 farklı kategoride yarışan Ertöz, farklı müzikler eşliğinde tiyatral dans gösterileri sergiledi. Free Style kategorisinde Yeşim Ertöz ile birlikte 'Notre Dame'ın Kamburu'nu, Tek Erkeklerde Jim Carry'nin 'Mask' filmini, Duo'da Duygu Alkan ile birlikte 'Titanik'i canlandırdı. Samsun'da Free Style'da üçüncülük, Tek Erkeklerde üçüncülük, Latinde ikincilik ve Duo'da ikincilik kazanan Ertöz, İzmir'e dört farklı madalya ile dönüyor.



'GURUR DUYUYORUM'



Türkiye'de tekerlekli dans branşının büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Ertöz, şunları söyledi:



"Bu alana ilk başlayanlardan olduğum için aradaki farkı görebiliyorum. Samsun'da kalitesi yüksek ve güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Bu sporun ilerlemesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Gösterilerimiz sırasında herkes bizleri ayakta alkışladı ve müthiş bir haz duydum. Katıldığım 4 kategoriden 4 madalyayla dönmek benim için büyük bir gurur oldu. Hakemler yarışma sonrası çok etkilendiklerini söylediler, hatta partnerim Yeşim Eryiğit'e tiyatrocu olup olmadığımızı sormuşlar. Dansımızı gösterilerle renklendirdik ve çok farklı kareografiler oluşturduk. Kostümlerimizle dansımız da bir bütün olunca kimsenin yapamadığı şeyleri yapmış olduk. Bundan sonra da ilerlemeye ve büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz."



MADALYALARA YENİSİ EKLENDİ



Daha önce de birden fazla başarıya imza atmış olan Ertöz, 2016 yılında Sakarya'da, Almanya'nın milli takım hocasından tekerlekli sandalyede dans eğitimi aldı. Aynı yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılarak dördüncü oldu. 2016 yılında katıldığı Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'na 6'ncı oldu. 2017 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise birinci olan Ertöz, Avrupa Şampiyonası'nda 5'inciliği elde etti.



- İzmir

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