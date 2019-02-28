Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Yola Düştü; O Anlar Kask Kamerasında

Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Yola Düştü; O Anlar Kask Kamerasında

1 saat önce

İSTANBUL'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü.

Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Yola Düştü; O Anlar Kask Kamerasında, System.String[]
İSTANBUL'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü. O sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı. Kask kamerasına saniya saniye yansıyan o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya hesaplarına bu akşam yüklenen ve İstanbul'da çekildiği belirtilen kask kamerası görüntülerinde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişi görülüyor. Bu kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü kameraya yansıyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu aracından iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim

Simge, Üstsüz Sahneler İçeren Klibiyle Ses Getirdi Rihanna'dan Siyah Mayolu Cüretkar Poz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 02:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Yola Düştü; O Anlar Kask Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]