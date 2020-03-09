Tekerlekli sandalyedeki göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta yaralanıp, tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Abdulkerim Mıtıp (31), 3 çocuğu için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan'a geçmek için giriş ve çıkışlara kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler arasında Suriyeli 3 çocuklu Mıtıp ailesi de bulunuyor. Suriye'nin Hama bölgesinde yaşayan Abdulkerim Mıtıb, 8 yıl önce evlerinin bulunduğu bölgeye bomba düşmesi sonucu sağ elini ve sol bacağını kaybetti. Yürümekte sıkıntı çektiği için tekerlekli sandalye kullanan Abdulkerim Mıtıp, Yunanistan'a geçmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne'ye geldiğini söyledi.Çocuklarını okutmak için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Mıtıp, "Suriye'deki savaşta düşen bombadan dolayı bu hale geldim. Türkiye'ye gelip, Hatay Reyhanlı'ya yerleştim. Kapıların açılması üzerine buraya geldim. 3 çocuğum var onlar ile birlikte Kanada, Hollanda ya da Almanya'ya gitmek istiyorum. Orada çalışmak, çocuklarımı orada okutmak istiyorum. Türkiye de bize sahip çıktı. Bu halimle de olsa geçeceğim" diye konuştu.