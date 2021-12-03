Üye Girişi
TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU - Son Dakika

TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU

03.12.2021 09:37

GAZİANTEP'te doğuştan 'Spina Bfida' hastalığı nedeniyle engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Hakan Alpaslan Duman (23), 2018 yılında spor yapmaya başladı.

GAZİANTEP'te doğuştan 'Spina Bfida' hastalığı nedeniyle engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Hakan Alpaslan Duman (23), 2018 yılında spor yapmaya başladı. Alpaslan, 2 yıl içerisinde tekerlekli sandalyeden büyük ölçüde kurtulup koltuk değnekleri ile ilk adımlarını atarken,tedavi gördüğü merkezde de antrenör oldu.

Gaziantep'te Murat-Gülbeyaz çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan Hakan Alpaslan Duman, doğuştan olduğu söylenilen 'Spina Bfida' hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kaldı. Uzun yıllar hayatın bu şekilde devam ettiren ve bir gün adım atma hayali ile yaşayan Duman, 2018 yılında açılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurdu. Burada 2 yıl boyunca hidroterapi ve fitness eğitimleri alan Duman, tesisteki tekerlekli sandalye basketbol takımı ile çalışmalarda başladı.

ÖĞRENCİ OLDUĞU TESİSTE ANTRENÖR OLDU

Burada spor ile iç içe hayatını devam ettiren Duman, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tekerlekli sandalye basketbol takımına antrenörlük yapmaya başladı.

Yaşadığı zorlu günleri anlatan Hakan Alpaslan Duman,kendi başına ayağa kalkabilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ve bu duygusunu tarif etmekte dahi zorlandığını söyledi.

Şimdi insanlara dahil olabildiği için ve kimseye bağımlı olmadığı için mutlu olduğunu kaydeden Duman,"Çok çalıştım hiç pes etmeden her gün spor yapıp egzersizlerimi yaptım. Böyle bir ilerleme kaydettim. 2 buçuk yıldır burada öğrenciyim. Aynı zamanda burada personel oldum. Antrenörlük yaptım. Daha önce belden kemerli cihazlarla ayağa kalkardım. Ama o zamanda da yanımda mutlaka birisi olmak zorundaydı. Kendi başıma ayağa kalkmak çok güzel bir duygu. Tarif edemeyeceğim bir şey. Önceden parka dahi gitseydim ya da ailemle bir yere gitseydi mutlaka onların beni bir yere oturtup beni tekrar oradan almalarını bekliyordum. Ama şu anda onlara bende dahil olabiliyorum. Çok güzel bir duygu düşünürken bile anlatmakta zorlanıyorum. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusuyum. Sonra burada eğitimler alıp başarılı olup ayağa kalkmayı başarınca buradaki herkesin desteği ile antrenör oldum"dedi.

'SÖNMÜŞ MUMU YAKMAK DAHA ÇOK AYDINLATIR'

Hakan Alpaslan Duman,bundan sonraki hedefinin koltuk değneklerini de bırakıp aktif bir şekilde basketbol hayatıma devam etmek olduğunu belirterek,bu şekilde öğrencilerine faydalı olmak istediğini kaydetti.

Duman,"Bundan sonraki hedefim koltuk değneklerini de bırakıp aktif bir şekilde basketbol hayatıma devam etmek istiyorum.Bilmiyorum ama belki bir mucize olur. Bu şekilde öğrencilerime faydalı olmak ve bir yandan da eğitim hayatıma devam etmek istiyorum.Her sabah uyandığımda kendime şöyle söylerim. Hiçbir şey engel değildir, yeter ki biz isteyelim. Bize hiçbir şey engel olamaz.Sönük bir mumu yakmakla hiçbir şey kaybedilmez aksine daha çok aydınlık olur diye düşünüyorum.Ben burada hocalık yapınca aileler çocuklarını bana daha çok güveniyorlar. Benim çocuğumda senin gibi olabilir diyorlar. Benim başarımın altındaki sebep ailemdir. İnanmak azim etmek başarabileceğimi düşünmek bunlar önemli ama ben hayatıma renk katan herkesi aile olarak gördüm. O yüzden başarmamdaki en büyük etken ailemdir"diye konuştu.

'SEVGİSİZLİK EN BÜYÜK ENGELDİR'

Hakan Alaslan Duman 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ilişkin ise, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Engellilik herhangi bir uzuv kaybı ile olmaz. Engellilik insanın aklındadır. En büyük engellilik ise bana göre sevgisizliktir. Herhangi bir uzuv kaybı olmayıp bazı şeyleri kafasında bitirememiş insanlar bana göre engellidir. Bana göre arkamdaki öğrencilerim ve ben engelli değiliz.Çünkü ben bazı şeyleri başarmış ve başarmaya devam ediyorsam kimse bana engelli diyemez. Engellilik insanın aklındadır."

TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU
TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU
TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU
TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU

Hakan Alpaslan, basketbol, Gaziantep, Gülbeyaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor
Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı 09:37 Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum 09:21 Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! 08:54 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! 08:24 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor 07:55 Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum 07:20 Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum

Son Dakika Haberleri
09:39 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor
09:37 Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı
09:35 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı
09:35 Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor
09:34 Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı!
09:20 Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum
09:12 Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza
08:58 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi
08:53 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!
08:47 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!
Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!         
09:43
Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı         
09:38
Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor         
09:36
Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı! Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı!         
09:35
Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza         
09:13
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 09:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTULDU,ÖĞRENCİ OLDUĞU MERKEZDE EĞİTMEN OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement