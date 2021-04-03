Tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kent genelinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye imkanı sağlıyor.

Osmaniye Belediyesi'ne gelen talepler doğrultusunda engellilik durumuna göre ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalyeler, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde kullanımlarına sunuluyor. Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşamın bir parçası olarak hayatını devam ettirmesi amacıyla Osmaniye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında tekerlekli sandalye imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde 20 adet tekerlekli sandalye hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Birlikte engelsiz bir yaşam için engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Kadir Kara, "Şehrimizde hayatını devam ettiren engelli kardeşlerimizin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyelerini evlerinde teslim ediyoruz. Engelli kardeşlerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal destek vermeye her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeleri teslim edilen vatandaşalar da belediye tarafından sunulan imkan ve desteklerden dolayı Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiler. - OSMANİYE