Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

6 saat önce

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Derneğine bağışlanan 16 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.

Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi, System.String[]

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Derneğine bağışlanan 16 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.


Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programda 16 adet engelli tekerlekli manuel sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Programa İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Sevim Kara ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Sevim Kara, dernek hakkında bilgi vererek, tekerlekli sandalyelerin toplanmasından emeği geçen herkese teşekkür etti.


İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi tarafından ayrılan bir miktar ödenekle birlikte ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere tekerlekli sandalyelerin temin edildiğini söyledi.


Konuşmaların ardından yapılan plaket takdiminden sonra ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeler teslim edildi.


Yenice ilçesinde bulunan İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında 'Mavi Kapak' toplayarak elde ettikleri tekerlekli sandalyede bu programda ihtiyaç sahibine verildi. - KARABÜK

Hasan Yıldırım, Meclis Başkanı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]