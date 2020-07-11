Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle hediye edildi - Son Dakika

Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle hediye edildi

Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü.

Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde yardımsever vatandaşlar ve gençler tarafından toplanan mavi kapaklar 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak geri döndü. Sandalyelerin üzerine Kahramanmaraşlı şehitlerin isimleri yazıldı.

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Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua okundu. Üzerlerinde şehit asker ve polislerin isimlerinin yazılı olduğu tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engelli ailelerine teslim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her sandalyeye Kahramanmaraşımızdaki şehitlerin ismi verilerek onların ruhuna hediye edilerek ismi yaşartılırcasına hediye edildi. Şehit yakınları da buradalardı ve onları rahmetle anmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.


Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç ise "Kampanyaya destek veren ve katkı sunan tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. İyiliğin, güzelliği, sevginin ve dostluğun hakim olduğu bir topluluğun oluşması için hep birlikte Allah nasip etsin" dedi.


Yaklaşık 5 ay önce İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın annesi Serpil Akçadağ ise yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Akçadağ, "Çok gururlu ve mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Oğlum şehit oldu diye boyun bükmedim ve asla da boyun bükmeyeceğim. Alnımız ak başımız dik, vatan bizim vatanımız herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


2012 yılından bu yana engellileri tekerlekli sandalye ile sevindiren Abdülkadir Zeki Gülmez ise, "Pandemi sürecinde toplanan mavi kapaklar sayesinde 10 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi 10 şehidimizin adına dağıttık ve hatim hediye etmiş olduk. Daha önce şehitler adına 5 akülü ve 20 tekerlekli sandalye ile burada da geçen yıl 20 tane sandalye vermiştik. Kahramanmaraş'ta 1980 yılından günümüze kadar 365 tane vatan uğruna şehitlerimiz adına sandalye dağıtmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Akçadağ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle hediye edildi - Son Dakika
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